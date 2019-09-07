НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод"

Організація північноатлантичного договору (НАТО) вітає з поверненням українських полонених моряків та політв'язнів на батьківщину і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод".

Про це йдеться в заяві прес-секретаря НАТО Оана Лунгеску, оприлюдненому на сайті організації, передають Українські Новини.



"Ми вітаємо той факт, що українські моряки, захоплені Росією в листопаді минулого року, нарешті повернулися додому, а також режисер Олег Сенцов", - сказала вона.



Також Лунгеску закликала Росію звільнити всіх українських політв'язнів.



Крім того, вона зазначила, що важливо встановити істину і відповідальність за катастрофу літака Boeing-777 рейсу MH17 в Донецькій області у 2014 році згідно з резолюцією Ради безпеки ООН.



Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.



На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.