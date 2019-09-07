Досягнуто домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування

Президент Володимир Зеленський заявляє, що досягнуто домовленості про відведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ми зробили перший крок, і він був дуже складним. Ми знаємо, що робити далі. Далі ми будемо йти до повернення всіх наших полонених і продовжувати в мінському процесі розведення військ в 2 етапи. Спочатку - Золоте і Петровське, а потім - розведення по всій території, припинення вогню і припинення війни", - сказав Президент.

Фінальний етап, зі слів Зеленського, найскладніший і полягає в поверненні під контроль України окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

7 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.