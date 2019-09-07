Обмін полоненими: в "Бориспіль" прибув Зеленський, Баканов і Аваков

В аеропорт "Бориспіль", де, як очікується, має приземлитися літак з Росії в рамках обміну утримуваними особами, прибув кортеж Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент "Крим.Реалії".

Крім того, в "Бориспіль" прибув глава МВС України Арсен Аваков, але від коментарів відмовився, і зайшов на територію залу офіційних делегацій.

В аеропорт приїхав і голова СБУ України Іван Баканов. Відео на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських.

Аваков прибув до "Борисполя". Фото: Крим. Реалії

Також на військовому аеродромі аеропорту "Бориспіль" зібралася велика кількість журналістів, які чекають прильоту утримуваних у Росії громадян України в рамках передбачуваного українсько-російського обміну.

Нагадаємо, адвокат 24 заарештованих в Росії українських моряків Микола Полозов повідомив вранці 7 вересня, що процес обміну полоненими між Україною і Росією почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання Людмили Денісової.

Тим часом адвокат журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що РФ віддає Україні 35 українців, серед яких 11 засуджених українців і 24 моряка.