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07 вересня 2019, субота, 12:07 25
Зовнішня політика 2019-09-08T00:00:04+03:00
Українські Новини
Всіх полонених моряків звільнили під особисту поруку омбудсмена, - Полозов

Всіх полонених моряків звільнили під особисту поруку омбудсмена, - Полозов

24 українських моряки звільнено під особисту поруку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Про це журналістам в Києві сказав їхній адвокат Микола Полозов, передають Українські Новини.

"Вони були звільнені в результаті прийняття слідством процесуального рішення про задоволення клопотання Уповноваженого Верховної Ради України Людмили Денисової про запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що клопотання омбудсмена було надіслано до МЗС Росії ще в липні.

Полозов підкреслив, що моряки не мають зазнавати кримінального переслідуванняю в Україні після їх передачі в межах обміну.

На сьогодні моряки очікують вильоту до України в московському аеропорту "Внуково-2".

Як повідомляли Українські Новини, захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що Росія віддає Україні 35 українців, серед яких 24 моряки і 11 засуджених українців.

Вранці, 7 вересня, в офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України.

Тим часом адвокат затриманих в Україні росіян і сепаратистів Валентин Рибін заявляє, що літак з російськими полоненими вилітає з України в Росію.

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