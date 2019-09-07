Найвища гірська вершина Швеції втратила свій статус через танення льодовика

Найвища гірська вершина Швеції більше не може претендувати на цей статус. Південний пік гори Кебнекайсе зменшився у зв'язку з таненням льодовика на тлі потепління в Арктиці тоді, як в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію.

Про це повідомляє DW з посиланням на британську газету The Guardian.

Танення льодовика на південному піку зафіксували вчені з Стокгольмського університету. Вершини гори Кебнекайсе вперше були виміряні в 1880 році, і тоді південний пік був значно вищий північного. У 2019 році висота північного, не покритого льодом піку становила близько 2097 метрів, що на 1,2 метра вище південного. "Це досить символічно. Це ясний сигнал усім у Швеції, що речі змінюються", - заявила професор кафедри фізичної географії Стокгольмського університету Гунхильда Нініс Росквист.

За словами Росквиста, вчені ще в минулому році підозрювали, що південний пік Кебнекайсе поступився в розмірах північному, проте в 2018 році вони не змогли провести точних вимірювань. "Тепер ми можемо сказати з упевненістю: похибка наших вимірів не перевищує кількох сантиметрів", - нанголосив професор.

З 1960-х років південний пік Кебнекайсе зменшився вже на 24 метри. Особливо активно льодовик танув в останні два десятиліття: з кожним роком вершина втрачала у середньому один метр у висоті. Ймовірно, в зимовий період за рахунок приросту льоду вона відновить свій статус, однак, як підкреслює Росквист, це лише тимчасове явище. "Встановилася чітка тенденція, і це очевидно", - зазначила професор.

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Через підвищення температури поверхні планети на 2 градуси за Цельсієм 280 млн людей стануть "кліматичними біженцями", попереджає Міжурядова група експертів зі зміни клімату. Кліматологи закликають людей істотно скоротити обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу, інакше близько 30 відсотків поверхні вічної мерзлоти розтане до кінця XXI століття.

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