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07 вересня 2019, субота, 10:25 10
Наука 2019-09-07T22:15:04+03:00
Українські Новини
Найвища гірська вершина Швеції втратила свій статус через танення льодовика

Найвища гірська вершина Швеції втратила свій статус через танення льодовика

Найвища гірська вершина Швеції більше не може претендувати на цей статус. Південний пік гори Кебнекайсе зменшився у зв'язку з таненням льодовика на тлі потепління в Арктиці тоді, як в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію.

Про це повідомляє DW з посиланням на британську газету The Guardian.

Танення льодовика на південному піку зафіксували вчені з Стокгольмського університету. Вершини гори Кебнекайсе вперше були виміряні в 1880 році, і тоді південний пік був значно вищий північного. У 2019 році висота північного, не покритого льодом піку становила близько 2097 метрів, що на 1,2 метра вище південного. "Це досить символічно. Це ясний сигнал усім у Швеції, що речі змінюються", - заявила професор кафедри фізичної географії Стокгольмського університету Гунхильда Нініс Росквист.

За словами Росквиста, вчені ще в минулому році підозрювали, що південний пік Кебнекайсе поступився в розмірах північному, проте в 2018 році вони не змогли провести точних вимірювань. "Тепер ми можемо сказати з упевненістю: похибка наших вимірів не перевищує кількох сантиметрів", - нанголосив професор.

З 1960-х років південний пік Кебнекайсе зменшився вже на 24 метри. Особливо активно льодовик танув в останні два десятиліття: з кожним роком вершина втрачала у середньому один метр у висоті. Ймовірно, в зимовий період за рахунок приросту льоду вона відновить свій статус, однак, як підкреслює Росквист, це лише тимчасове явище. "Встановилася чітка тенденція, і це очевидно", - зазначила професор.

З XIX століття середня температура поверхні Землі підвищилася на 1 градус Цельсія і продовжує стрімко зростати. За прогнозами експертів, вона підвищиться на 2-3 градуси до кінця XXI століття, якщо кількість викидів вуглекислого газу залишиться тим самим.

Через підвищення температури поверхні планети на 2 градуси за Цельсієм 280 млн людей стануть "кліматичними біженцями", попереджає Міжурядова група експертів зі зміни клімату. Кліматологи закликають людей істотно скоротити обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу, інакше близько 30 відсотків поверхні вічної мерзлоти розтане до кінця XXI століття.

Як повідомляли Українські Новини, липень 2019 став найспекотнішим в історії.

Також раніше зафіксували аномальну температуру +34 в Арктиці

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