В ООН оголошена надзвичайна кліматична ситуація

Рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Про це повідомляє Служба новин ООН - таку заяву Гуттериш зробив в ході свого виступу на саміті G7 у французькому Біарріце.

За словами голови Організації, липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії. І 2015-2019 роки, швидше за все, стануть найспекотнішими роками за всю історію метеоспостережень. "Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді і температура була значно вище, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вище", – зазначив генсек.

Він нагадав про стрімке танення льоду в Гренландії. Тільки в липні там розтануло 179 мільярдів тонн льоду. Тим часом пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

"Все, що відбувається – це надзвичайна кліматична ситуація. Сьогодні вона набагато гірше, ніж у Парижі [на момент прийняття Паризького угоди по клімату в 2015 році – ред]. І наукові дані це підтверджують. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні утримати підвищення температури в межах 1,5 градусів за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів до 2030 року", – заявив Гуттериш.

Глава ООН підкреслив, що прибув на зустріч світових лідерів, щоб мобілізувати політичну волю для участі в організованому ним Саміті з клімату, який пройде у вересні в Нью-Йорку. Генсек зазначив, що країни повинні докладати більше зусиль для виконання Паризького угоди, адже багато хто з його приписів не виконуються. Більш того, передбачених цим документом заходів вже недостатньо, щоб виправити ситуацію.

Нагадаємо, повітря розжарився до +42 в тіні в Європі: нинішній липень став найспекотнішим в історії.

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