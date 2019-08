Арктическая жара: аномальную температуру +34 зафиксировали в Арктике

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Gizmodo.

Жара была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском форпосте Маркусвинса, который расположен на южной окраине полярного круга. Климатолог NOAA Дик Арндт заявил, что данные были проанализированы Шведским метеорологическим и гидрологическим институтом. Результаты показали, что подобная температура "оказалось рекордно высокой к северу от полярного круга" – подобных высоких значений в истории наблюдений не значилось.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcCDDX #StateOfClimate pic.twitter.com/aNSyYtAsRa