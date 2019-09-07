У ЗМІ заявили про обмін полоненими: три автобуси прибули в аеропорт в Москві

У Росії з території слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві, де перебувають українські політв'язні, із супроводом автомобілів ФСБ і ДПС виїхали три великих пасажирських автобуси.\r\nПро це повідомляє "Інтерфакс".\r\nАвтобуси виїхали з території СІЗО близько 8:40 ранку суботи.\r\nРаніше телеканал "Росія-24" (ВГТРК) повідомив, що "в ці хвилини (з "Лефортово") очікується відправлення транспорту в аеропорт з громадянами України, яких збираються передати".\r\nВодночас український журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що навколо ізолятора спостерігається активний рух, російські камери і багато поліції та розмістив відео.\r\n"Імовірно наші поїхали в аеропорт. Кортеж - два автобуси в супроводі поліції виїхав з СІЗО "Лефортово"", - написав він.\r\n\r\n\r\nПізніше з'явилася інформація, що колона з автобусів, в яких, імовірно, можуть перебувати учасники обміну між Росією і Україною, у супроводі поліції заїхали на аеродром "Внуково" в Москві.\r\nНагадаємо, 30 серпня вже повідомляли, що в аеропорту "Київ" приземлився військовий літак в якому теоретично могбли б перебувати українські полонені. Але пізніше цю інформацію спростували в Офісі Президента.\r\nТоді РосЗМІ також повідомляли, що 30 серпня полонених українських моряків, які мають повернутися у Київ, вивезли з СІЗО "Лефортово" в Москві.