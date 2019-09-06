У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували

Поліція почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування 311 об'єктів в Харкові, яке надійшло на електронну пошту поліції 5 вересня після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nЗа вказаними в повідомленні адресами виїжджали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції ГУНП в Харківській області.\r\nПід час перевірки інформації правоохоронці обстежили 42 лікарні, пологовий будинок, 47 торгово-розважальних центрів, 23 супермаркету, 85 шкіл, 93 дитячих садки, 10 готелів та 10 житлових будинків.\r\n"Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин поліцейські не виявили", - йдеться в повідомленні.\r\nЕвакуація громадян не проводилася, відвід транспорту не здійснювався.\r\nВідомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).\r\nПоліцейські приймають заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння кримінального злочину.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на 17 об'єктах Харкова шукали вибухівку.\r\nТакож невідомий повідомляв про мінування 14 виборчих дільниць в Київському районі Харкова.