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06 вересня 2019, пʼятниця, 23:58 6
Події 2019-09-07T00:15:01+03:00
Українські Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували

У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували

Поліція. Фото: vesti-ukr
Поліція. Фото: vesti-ukr

Поліція почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування 311 об'єктів в Харкові, яке надійшло на електронну пошту поліції 5 вересня після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

За вказаними в повідомленні адресами виїжджали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Під час перевірки інформації правоохоронці обстежили 42 лікарні, пологовий будинок, 47 торгово-розважальних центрів, 23 супермаркету, 85 шкіл, 93 дитячих садки, 10 готелів та 10 житлових будинків.

"Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин поліцейські не виявили", - йдеться в повідомленні.

Евакуація громадян не проводилася, відвід транспорту не здійснювався.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Поліцейські приймають заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння кримінального злочину.

Як повідомляли Українські Новини, на 17 об'єктах Харкова шукали вибухівку.

Також невідомий повідомляв про мінування 14 виборчих дільниць в Київському районі Харкова.

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