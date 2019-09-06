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06 вересня 2019, пʼятниця, 23:20 9
Економіка 2019-09-07T00:15:01+03:00
Українські Новини
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів

Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів

Банани. Фото: pixabay
Банани. Фото: pixabay

У той час, як Україна відновлює постачання фруктів і овочів до ЄС, експерти продовольчого ринку прогнозують сезонне зниження цін на фрукти і овочі в Україні, насамперед на яблука, але воно буде недовгим, повідомляє "Сьогодні".

"У вересні варто очікувати здешевлення яблук в роздробі на 20-25%, або на 4-5 грн/кг, до 12-20 грн/кг за сортові, ще 1-2 грн/кг подешевшають сорти, які не можуть довго зберігатися. Груші і так не подешевшали б (зараз 35-50 грн/кг), оскільки і експорт їх малий, і урожай цього року невисокий", - розповів директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

А ось на ціну польових овочів, передусім помідорів, заборона на експорт не впливав, роз'яснив експерт, оскільки вони йдуть лише на внутрішній ринок.

Банани і апельсини стануть доступнішими

З заморських фруктів у вересні можуть подешевшати банани, прогнозують експерти. За словами Дорошенка, банани є основними конкурентами яблук у покупців.

"Банан завжди коштував 1 долар за кіло, тому вони зараз недорогі через міцну гривню (25 грн/долар. Але якщо ціна яблук впаде, то покупець переключиться на них, і в торгмережах почнуться акції на банани. Ближче до зими яблука подорожчають, а долар піде вгору, і заморські фрукти теж стануть дорожче. Але не апельсини: цього року в Португалії, звідки їх до нас завозять, очікується хороший урожай "помаранчевих", який перевищить торішній рекорд – понад 400 тис. т. Це може знизити ціни на них до "яблучних" – 20-25 грн/кг. Поки неясно, що буде з мандаринами: в деяких партіях з Туреччини і Єгипту при перевірці були виявлені личинки плодової мухи. Якщо виявиться, що весь урожай заражений, ціни на іспанські мандарини можуть злетіти на чверть – до 60 грн/кг", - аналізує Дорошенко.

Як повідомляли Українські Новини, слива стала найдешевшим фруктом в Україні.

Тим часом ціни на яблука були найнижчими за 3 роки.

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