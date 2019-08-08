Слива стала самым дешевым фруктом в Украине

За последние несколько дней июля стоимость сливы упала до самого низкого за последние 3 года уровня. Фактически это означает, что она стала самым дешевым фруктом в Украине. Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

По состоянию на 30 июля 2019 на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП "Шувар" слива предлагалась по 5-8 грн/кг (0,17-0,27 EUR/кг). Неделей ранее слива стоила 10-15 грн/кг (0,34-0,53 EUR/кг). За июль 2019 на площадке ОРСП "Шувар" было продано 420 тонн слив, существенное увеличение предложения было зафиксировано в последние 2 недели месяца.



"Снижение цены на сливу связано с резким ростом ее предложения от украинских производителей и импортеров. Сегодня Украина активно собирает собственный урожай, кроме того импортирует много сливы из Молдовы, Сербии и Узбекистана. К тому же растет конкуренция со стороны других фруктов, на торговой площадке нашего рынка становится все больше украинских и импортных персиков, нектаринов, абрикосов. Также снижается цена на голубику и увеличивается предложение раннего яблока и груши", - рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар".



Отмечается, что цены на сливу в этом сезоне уже почти на 20% ниже от цен за предыдущие два сезона.



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Также украинские предприниматели готовятся собрать рекордный урожай голубики в этом году.



Тем временем цены на яблоки стали самыми низкими за последние три года. Фермеры надеются увеличить экспорт до рекордного показателя 62 тыс. тонн.