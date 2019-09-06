Кабмін призначив двох заступників міністра соцполітики Соколовської: за що вони будуть відповідати

Кабінет Міністрів призначив заступниками міністра соціальної політики Юлії Соколовської Олега Коваля та Сергія Ніжинського.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

51-річний Коваль відповідатиме за регіони і прозорість процедур при взаємодії громадян і держави, у сфері його компетенції - заходи щодо відкритості, доступності та зрозумілості соціального сервісу.

Коваль із травня 2016 року працював помічником міністра Кабміну і референтом департаменту з питань стратегічного планування та координації державної політики в секретаріаті Кабміну, займався впровадженням електронного документообігу в секретаріаті уряду і в органах виконавчої влади.

35-річний Ніжинський буде займатися міжнародною діяльністю та євроінтеграцією, а також антикорупційною діяльністю і протидією торгівлі людьми.

До призначення він був директором департаменту з питань стратегічного планування та координації державної політики, моніторингу міжнародних зобов'язань секретаріату Кабміну, був заступником директора департаменту правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства, начальником міжнародного відділу Державної служби з питань Криму в уряді, а також начальником відділу соціальної інтеграції біженців управління Державної міграційної служби в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку громад і територій Бабак залишила двох діючих заступників міністрів регіонального розвитку.

Тим часом Кабмін звільнив всіх заступників міністра агрополітики.