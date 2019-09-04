Министр развития общин и территорий Бабак оставит двух действующих замминистров регионального развития

Министр развития общин и территорий Алена Бабак намерена оставить двух действующих заместителей министров регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своими заместителями.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українські Новини.

"Есть имена людей, которые сегодня пойдут на переутверждение. Я оставляю двух заместителей", - сказала министр.

По ее словам, это будут заместители, которые занимаются административно-территориальным устройством и блоком жилищно-коммунальных услуг.

По состоянию на текущий момент заместителями министра по данным направлениям являются Вячеслав Негода и Эдуард Кругляк.

"Однако абсолютно новые лица я хочу видеть в сфере пространственного планирования и строительства и в сфере регионального развития", - подчеркнула Бабак.

Она отметила, что в Министерстве развития общин и территорий будет больше блоков деятельности, чем в Минрегионстрое.

В частности, блок регионального развития будет разделен на вопросы административно-территориального устройства и непосредственно блок вопросов регионального развития.

Как сообщали Українські Новини, министр общин и территорий Бабак задекларировала драгоценные часы и серьги.

Тем временем в Украине появилось два новых министерства, еще четыре переименовали.