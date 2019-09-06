Через шаурму 12 осіб продовжують лікується в лікарні Одеси

14 осіб продовжують перебувати на лікуванні в лікарні за станом на 6 вересня через отруєння шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району (Одеська область) 2 вересня.

Про це повідомила журналістам заступник начальника департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунец-Сорочан, передають Українські Новини.

Повідомляється, що всього за медичною допомогою в лікарню звернулися 47 осіб, у тому числі 10 дітей.

При лабораторному обстеженні у 30 хворих виявлена Salmonella enteritidis.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.

У 10 дітей і трьох десятків дорослих знайшли сальмонелу після шаурми під Одесою.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ робить Києвом запах шаурми біля метро. Раніше в Києві через масові отруєння закрили кілька ларьків з шаурмою. До цього в Києві не знайшли жодного законного кіоску з шаурмою, а 18 людей отруїлися на Софіївській Борщагівці.