У мережі знайшли невідповідності на відео Гонтарєвої з лікарні: ім'я іншої пацієнтки і вимкнені апарати

Екс-главу НБУ Валерію Гонтареву, яка кілька днів тому повідомила, що потрапила в аварію у Великобританії, викрили в обмані. Костянтин Зазвонов у п'ятницю, 6 вересня, на своїй сторінці в Facebook вказав на певні нестиковці у відео.

"Друзі, скажіть будь ласка, чому Гонтарєва зайняла ліжко іншої пацієнтки лікарні, і чому її прилади не підключені до мережі? Або вона у нас працювала під псевдонімом?" - написав він.

Зазвонов також опублікував скріншоти з її відеозвернення, обвівши на них те, що на його думку, вказує на обман Гонтарєвої.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтарєвої.

Гонтарєва записала відеозвернення з лікарні в Лондоні.

Раніше суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтарєвої.