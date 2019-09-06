У мережі знайшли невідповідності на відео Гонтарєвої з лікарні: ім'я іншої пацієнтки і вимкнені апарати

Екс-главу НБУ Валерію Гонтареву, яка кілька днів тому повідомила, що потрапила в аварію у Великобританії, викрили в обмані. Костянтин Зазвонов у п'ятницю, 6 вересня, на своїй сторінці в Facebook вказав на певні нестиковці у відео.\r\n"Друзі, скажіть будь ласка, чому Гонтарєва зайняла ліжко іншої пацієнтки лікарні, і чому її прилади не підключені до мережі? Або вона у нас працювала під псевдонімом?" - написав він.\r\nЗазвонов також опублікував скріншоти з її відеозвернення, обвівши на них те, що на його думку, вказує на обман Гонтарєвої.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтарєвої.\r\nГонтарєва записала відеозвернення з лікарні в Лондоні.\r\nРаніше суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтарєвої.