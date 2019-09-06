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06 вересня 2019, пʼятниця, 15:39 29
Силові структури 2019-09-06T23:15:05+03:00
Українські Новини
Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько

Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько

Віталій Касько
Віталій Касько

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віталія Касько першим заступником генпрокурора.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 підписав наказ про призначення Віталія Касько першим заступником генерального прокурора", - сказано в ньому.

Касько закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році.

У тому ж році почав роботу в Львівській транспортній прокуратурі.

З 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області.

З 2002 по 2005 роки - старший прокурор Генпрокуратури.

У 2005-2007 роках займався юридичною практикою.

Повернувся до Генпрокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року.

З 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році був призначений заступник генпрокурора.

Звільнився в 2016 році і продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Державний радник юстиції 3 класу.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка вивів всіх працівників центрального апарату Генпрокуратури поза штатом.


Також стало відомо, що Віталій Касько купив елітний позашляховик Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривень в 2018 році.

 

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