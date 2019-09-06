Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віталія Касько першим заступником генпрокурора.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 підписав наказ про призначення Віталія Касько першим заступником генерального прокурора", - сказано в ньому.\r\nКасько закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році.\r\nУ тому ж році почав роботу в Львівській транспортній прокуратурі.\r\nЗ 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області.\r\nЗ 2002 по 2005 роки - старший прокурор Генпрокуратури.\r\nУ 2005-2007 роках займався юридичною практикою.\r\nПовернувся до Генпрокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року.\r\nЗ 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.\r\nУ 2014 році був призначений заступник генпрокурора.\r\nЗвільнився в 2016 році і продовжив здійснювати адвокатську діяльність.\r\nДержавний радник юстиції 3 класу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка вивів всіх працівників центрального апарату Генпрокуратури поза штатом.Також стало відомо, що Віталій Касько купив елітний позашляховик Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривень в 2018 році.\r\n