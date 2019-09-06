Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віталія Касько першим заступником генпрокурора.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 підписав наказ про призначення Віталія Касько першим заступником генерального прокурора", - сказано в ньому.

Касько закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році.

У тому ж році почав роботу в Львівській транспортній прокуратурі.

З 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області.

З 2002 по 2005 роки - старший прокурор Генпрокуратури.

У 2005-2007 роках займався юридичною практикою.

Повернувся до Генпрокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року.

З 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році був призначений заступник генпрокурора.

Звільнився в 2016 році і продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Державний радник юстиції 3 класу.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка вивів всіх працівників центрального апарату Генпрокуратури поза штатом.



Також стало відомо, що Віталій Касько купив елітний позашляховик Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривень в 2018 році.