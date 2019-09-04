Кандидат на должность первого зама генпрокурора Касько купил элитный Mercedes за 1,6 млн гривен

Кандидат на должность первого заместителя генерального прокурора Виталий Касько купил элитный внедорожник Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривен в 2018 году.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nСогласно информации в декларации, зарплата Касько составила 2 265 007 гривен, медицинская страховка – 1 783 968 гривен, 20 616 гривен - страховые выплаты, доход от предпринимательской деятельности - 1 312 867 гривен, проценты от депозитов в банках – 5 682 гривен и 300 гривен страховки за границей.\r\nНа депозитах в банках он хранит 146 174 гривен и 110 000 евро и 800 000 долларов.\r\nТакже в собственности Касько находится квартира площадью 155 кв. м в Киеве, которую он купил в 2014 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, новый министр соцполитики Соколовская владеет двумя квартирами и хранит 5 тыс. в валюте \r\nТакже стало известно, что задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба