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04 сентября 2019, среда, 23:41 625
Судебная власть 2019-09-04T23:42:21+03:00
Українські Новини
Кандидат на должность первого зама генпрокурора Касько купил элитный Mercedes за 1,6 млн гривен

Кандидат на должность первого зама генпрокурора Касько купил элитный Mercedes за 1,6 млн гривен

Виталий Касько
Виталий Касько

Кандидат на должность первого заместителя генерального прокурора Виталий Касько купил элитный внедорожник Mercedes-Benz GLC 250 D за 1 680 614 гривен в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, зарплата Касько составила 2 265 007 гривен, медицинская страховка – 1 783 968 гривен, 20 616 гривен - страховые выплаты, доход от предпринимательской деятельности - 1 312 867 гривен, проценты от депозитов в банках – 5 682 гривен и 300 гривен страховки за границей.

На депозитах в банках он хранит 146 174 гривен и 110 000 евро и 800 000 долларов.

Также в собственности Касько находится квартира площадью 155 кв. м в Киеве, которую он купил в 2014 году.

Как сообщали Українські Новини, новый министр соцполитики Соколовская владеет двумя квартирами и хранит 5 тыс. в валюте

Также стало известно, что задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба

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