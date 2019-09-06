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06 вересня 2019, пʼятниця, 15:36 15
Життя 2019-09-06T21:15:04+03:00
Українські Новини
Ураган "Доріан" "пригостив" Флориду кокаїном

Ураган "Доріан" "пригостив" Флориду кокаїном

Ураган
Ураган "Дориан" в США. Скриншот видео NBC News.

Ураган "Доріан", який накрив східне узбережжя Флориди, виніс на один з пляжів американського штату великий пакет кокаїну. Це сталося у вівторок, 3 вересня, повідомляє CNN.

Пакет з кокаїном. Фото: СNN.Пакет з кокаїном. Фото: СNN.

Кілограмовий пакет на узбережжі біля парку Paradise Beach Park помітив перехожий, який і вказав на підозрілу знахідку патрульному офіцеру поліції. Поліцейські, які прибули на місце знахідки, під час перевірки вмісту пакунку виявили в ньому наркотики. Вартість одного такого згортка оцінюється в більш ніж 30 тисяч доларів.

За інформацією, наданою телевізійним агентством, це не єдиний випадок виявлення кокаїну на пляжах останнім часом. У п'ятницю на пляжі Коко-Біч, який розташований за 20 миль від Парадайз Біч, виявили речову сумку з 15 пакетами кокаїну - в кожному з них було по кілограму наркотиків.

Як повідомляли Українські новини, число загиблих внаслідок урагану "Доріан" збільшилося до 20 чоловік.

Також оператор, що знімав велогонку, допоміг поліції виявити наркоторговців.

Раніше NASA показали ураган "Доріан" з космосу.

 

 

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