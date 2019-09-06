Ураган "Доріан" "пригостив" Флориду кокаїном

Ураган "Доріан", який накрив східне узбережжя Флориди, виніс на один з пляжів американського штату великий пакет кокаїну. Це сталося у вівторок, 3 вересня, повідомляє CNN.\r\nПакет з кокаїном. Фото: СNN.\r\nКілограмовий пакет на узбережжі біля парку Paradise Beach Park помітив перехожий, який і вказав на підозрілу знахідку патрульному офіцеру поліції. Поліцейські, які прибули на місце знахідки, під час перевірки вмісту пакунку виявили в ньому наркотики. Вартість одного такого згортка оцінюється в більш ніж 30 тисяч доларів.\r\nЗа інформацією, наданою телевізійним агентством, це не єдиний випадок виявлення кокаїну на пляжах останнім часом. У п'ятницю на пляжі Коко-Біч, який розташований за 20 миль від Парадайз Біч, виявили речову сумку з 15 пакетами кокаїну - в кожному з них було по кілограму наркотиків.\r\nЯк повідомляли Українські новини, число загиблих внаслідок урагану "Доріан" збільшилося до 20 чоловік.\r\nТакож оператор, що знімав велогонку, допоміг поліції виявити наркоторговців.\r\nРаніше NASA показали ураган "Доріан" з космосу.\r\n \r\n