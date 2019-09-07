Синоптик спрогнозувала "ідеальну погоду" на вихідних

В Україні погода на вихідних, 7-8 вересня, буде сонячною, в неділю на заході атмосферний фронт принесе дощі.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Вихідними, 7-8 вересня, в Україні - ідеальна погода. Ну, майже. Бо українці і в раю будуть скаржитися на несприятливу синоптичну райську ситуацію, на високі тарифи для поливу райських квітів, недостатню кількість парковок для райомобілів та неправильну організацію розташування пташок на едемських кущах. Але все ж вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар-кумулюсів, неймовірних краєвидів і лише в неділю на Заході атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря", - написала вона.

Зі слів синоптика, на найближчі два дні в Україні прогнозується +23..+29 градусів тепла, а в неділю, 8 вересня, у більшості областей буде ще тепліше. Виключенням будуть західні області, де похолодає до +19..+23 градусів.

Погода в Києві на вихідні прогнозується без істотних опадів, вдень +24...+27 градусів.

Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, літо в Києві перевищила кліматичну норму майже на 3 градуси.

Тим часом погода на вересень очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.