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  • Підпал машини Гонтарєвої - штучний збір доказів про нібито її переслідування в Україні, - думка
06 вересня 2019, пʼятниця, 13:56 19
Політика 2019-09-06T22:45:05+03:00
Українські Новини
Підпал машини Гонтарєвої - штучний збір доказів про нібито її переслідування в Україні, - думка

Підпал машини Гонтарєвої - штучний збір доказів про нібито її переслідування в Україні, - думка

Валерія Гонтарєва
Валерія Гонтарєва

Низка нещасних випадків з екс-головою Національного банку Валерією Гонтарєвою пов'язані з тим, що вона хоче просити притулок і таким чином уникнути суду в Україні. Таку думку висловив юрист Андрій Портнов на своєму Telegram-каналі .

"ЗМІ написали, що в центрі Києва дотла згорів автомобіль сина Гонтарєвої. Так зазвичай буває, коли готуєшся попросити притулок і формуєш докази, що у твоїй країні тобі загрожує небезпека і тебе туди не можна видавати", - припустив Портнов.

Свою думку щодо цієї ситуації висловив і маркетолог Дмитро Розенфельд.

"Прочитав у восьмипроцентників, що Гонтарєву труять. Підпалили невістці машину, а її саму мало не задавили. У мене виникає питання - щоб що від неї отримати? Відповідь. Нічого. Думаю, що більш ймовірний мотив цих подій - це штучний збір доказової бази про переслідування в Україні і за її межами, для подачі заяви про політичне переслідування. Щоб отримати політичний притулок у Великобританії і, таким чином, уникнути суду в Україні", - сказав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтарєвої.

Раніше Гонтарєву збило авто в Лондоні.

Також Валерія Гонтарєва заявляла, що Ігор Коломойський постійно погрожує їй.

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