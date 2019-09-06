підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
06 вересня 2019, пʼятниця, 11:18 23
Судова влада 2019-09-06T18:00:06+03:00
Українські Новини
Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи

Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи

Антикорупційний суд
Антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд, який 5 вересня розпочав свою роботу, отримав 14 клопотань Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в перший день роботи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Результати першого дня роботи: у ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство почалося не тільки урочистостями, а й реальними справами", - сказано в ньому.

Інші подробиці не вказані.

Як повідомляли "Українські Новини", в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.


Тим часом Зеленський пожартував над Богданом через переїзд Офісу Президента.

"Я хотів би сказати Андрію Богдану, голові нашого Офісу: ти бачиш, ми не можемо переїхати, а люди за один місяць роблять ремонт", - сказав Президент.

Більше новин про: НАБУ САП Вищий антикорупційний суд Клопотання

Архів
Новини
У Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували 23:58
Банани і апельсини впадуть у ціні: прогноз вартості фруктів 23:20
Затриманий стрілок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Чоловіка, що стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі, - поліція 22:55
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії 22:04
Першим заступником міністра економіки став Кухта, замміністрами - Висоцький і Качка 21:50
більше новин
Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить 16:47
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун 17:39
Голова київського Мін'юсту Куценко потрапив в мін'юстовський держреєстр боржників по виплаті аліментів 11:06
Сьогодні немає охочих продати в Україну вугілля за ціною "Роттердам+", - Марунич 11:38
більше новин
Голова київського Мін'юсту назвав помилкою потрапляння до мін'юстівського держреєстру боржників 17:35
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмін полоненими: стало відоме ім'я ще одного агента ФСБ, якого видадуть Росії 14:14
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Депутати знайшли спосіб, як ховати свої листування. Фото: Facebook/Варвара Квітка
Нардепи придумали, як ховати листування від об'єктивів 09:01
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok