Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи

Вищий антикорупційний суд, який 5 вересня розпочав свою роботу, отримав 14 клопотань Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в перший день роботи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Результати першого дня роботи: у ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тому антикорупційне судочинство почалося не тільки урочистостями, а й реальними справами", - сказано в ньому.

Інші подробиці не вказані.

Як повідомляли "Українські Новини", в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.



Тим часом Зеленський пожартував над Богданом через переїзд Офісу Президента.



"Я хотів би сказати Андрію Богдану, голові нашого Офісу: ти бачиш, ми не можемо переїхати, а люди за один місяць роблять ремонт", - сказав Президент.