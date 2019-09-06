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06 вересня 2019, пʼятниця, 09:47 53
Кабмін 2019-09-07T00:30:08+03:00
Українські Новини
На прем'єра і його рідних комунальники подавали в суд через борги за гарячу воду, газ та послуги ЖЕКу

На прем'єра і його рідних комунальники подавали в суд через борги за гарячу воду, газ та послуги ЖЕКу

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Скріншот відео УП
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Скріншот відео УП

Комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали до суду на прем’єр-міністра Олексія Гончарука та його рідних через борги за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з судових наказів Деснянського райсуду Чернігова.

Відповідно до документів, найбільше прем’єр Олексій Гончарук, його брат Олег та ще одна родичка заборгувала за гарячу воду. У 2012 та 2014 роках суд зобов’язував їх виплатити 8,4 та 7,8  тисяч гривень комунальному підприємству "Облтеплокомуненерго".

Окрім цього, 4 тисячі гривень боргу суд змушував заплатити за послуги ЖЕКу — в 2011 та 2015 роках. Також понад 1 тисячу гривень суд змусив заплатити прем’єра та його рідних у 2011 та 2014 році "Чернігівгазу". Загальна сума боргу сім’ї прем’єра за комунальні послуги складала понад 21 тисячу гривень. Чи сплатив прем’єр-міністр та його рідні ці борги, наразі невідомо.

Гончарука у коментарі журналістам відповів, що вже 19 років не живе у Чернігові та пообіцяв зв’язатися з братом для прояснення ситуації з комунальною заборгованістю. Після цього прем’єр-міністр перестав відповідати журналістам.

Олексія Гончарука призначили прем’єр-міністром 29 серпня. До цього він працював заступником керівника Офісу президента. За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. У 2014 році Олексій Гончарук балотувався у народні депутати під №1 списку партії "Сила людей", яка тоді набрала 0,1% голосів. Також він був позаштатним радником ексміністра екології Ігоря Шевченка та першого віце-прем’єра Степана Кубіва. У 2015 році Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ставить за мету зростання економіки на 40% за наступні 5 років.

Також Гончарук назвав найближчі пріоритети Кабміну.

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