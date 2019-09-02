подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 12:36 690
Экономика 2019-09-02T14:45:06+03:00
Українські Новини
Кабмин ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет

Кабмин ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет

Кабмин. Скриншот видео 112.ua
Кабмин. Скриншот видео 112.ua

Кабинет Министров ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с Президентом Владимиром Зеленским, передают Українські Новини.

"Основные цели, которые поставлены перед правительством на последующие 5 лет, они такие ориентиры, конечно, нужно работать быстрее, но ориентиры нужно видеть. Первое – это экономический рост. Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие 5 лет возросла минимум на 40% ", - сказал он.

По мнению Гончарука, рост экономики приведет к появлению около 1 млн новых рабочих мест.

Из первоочередных задач, премьер отметил также развитие инфраструктуры и связи.

Как сообщали Українські Новини, фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.

Ранее Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Тем временем существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня.

Больше новостей о: Кабмин экономика Украины Рост экономики Новый Кабмин

Архив
Новости
Рада рассмотрит во вторник законопроект об отмене неприкосновенности 14:44
Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме 14:41
В Днепропетровской области сгорело 3,2 гектара леса 14:37
Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина 14:36
Кабмин намерен проводить заседания в частично закрытом режиме, - Дубилет 14:26
больше новостей
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются 22:13
больше новостей
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины 22:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok