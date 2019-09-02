Кабмин ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет

Кабинет Министров ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с Президентом Владимиром Зеленским, передают Українські Новини.

"Основные цели, которые поставлены перед правительством на последующие 5 лет, они такие ориентиры, конечно, нужно работать быстрее, но ориентиры нужно видеть. Первое – это экономический рост. Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие 5 лет возросла минимум на 40% ", - сказал он.

По мнению Гончарука, рост экономики приведет к появлению около 1 млн новых рабочих мест.

Из первоочередных задач, премьер отметил также развитие инфраструктуры и связи.

Как сообщали Українські Новини, фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.

Ранее Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Тем временем существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня.