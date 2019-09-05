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05 вересня 2019, четвер, 20:07 25
Суспільство 2019-09-06T16:30:09+03:00
Українські Новини
Під Апеляційним судом у Києві запалили файєри за звільнення Цемаха

Під Апеляційним судом у Києві запалили файєри за звільнення Цемаха

"Національний корпус" (раніше - "Азов") проводить акцію протесту з файєрами під стінами Апеляційного суду Києва у зв'язку із звільненням колишнього начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемах - найважливішого свідка у справі про знищення російськими військовими літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Національного корпусу".

"Ми вважаємо звільнення Цемаха великою геополітичною помилкою України. Це рішення вигідне Кремлю та йде в розріз з нашими національними інтересами.  40 депутатів Європарламенту звернулись до президента Зеленського з проханням не включати Цемаха у список обміну полоненими з РФ адже його покази надзвичайно важливі для ефективного судового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Активісти Нацкорпусу вимагають залишити Цемаха під вартою та виключити його зі списків на обмін полоненими з Росією та притягти до відповідальності суддів, які своїми діями допомагають сепаратистам уникнути відповідальності.

Крім того, Нацкорпус вимагає чіткої позиції від президента Володимира Зеленського щодо ситуації зі здачею національних інтересів у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляли Українські Новини, європейського парламенту в листі звернулися до президента Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Також Звільнення Цемаха прокоментовали нідерландські слідчі.

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