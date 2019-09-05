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05 вересня 2019, четвер, 19:56 19 Документ
Зовнішня політика 2019-09-06T16:30:09+03:00
Українські Новини
У ЄС заявили, що чекають на розслідування теракту телеканалу "112"

У ЄС заявили, що чекають на розслідування теракту телеканалу "112"

Прапор ЄС. Фото: cheap-trip.eu
Прапор ЄС. Фото: cheap-trip.eu

Європейський Союз чекає від влади України повноцінного розслідування нападу на будівлю "112 Україна". Таку заяву зробила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, повідомляє сайт "112".

Могеріні зазначила, що Європейський Союз надає велике значення верховенству права і свободи преси в Україні. "Ці питання вже довгий час піднімаються з владою України у численних форматах і на різних рівнях", - сказано в документі.

"Європейський Союз очікує, що українські правоохоронні органи будуть розслідувати напад на будівлю телеканалу, який відбувся 13 липня 2019 року", - йдеться в коментарі.

Могеріні нагадала, що Українська національна поліція кваліфікувала напад як теракт і оголосила про початок кримінального розслідування.

"Служба безпеки України ясно дала зрозуміти, що співпрацює з Національною поліцією у цьому розслідуванні", - підкреслила вона.

Документ:Документ: "112"

Як повідомляли Українські Новини, в ОБСЄ відреагували на теракт телеканалу "112". Також "112 Україна" скасував показ скандального фільму Стоуна, з-за якого обстріляли телеканал.

Тим часом США сподіваються на ретельне розслідування обстрілу офісу "112 Україна".

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