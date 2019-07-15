"112 Украина" отменил показ скандального фильма Стоуна, из-за которого обстреляли телеканал

Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма "Нерасказанная история Украины" американского кинорежиссера Оливера Стоуна, премьера которого была запланирована на 16 июля, и из-за которого 13 июля из гранатомета обстреляли здание "112 Украина".

Об этом говорится в заявлении канала, передают Українськi Новини.

Сообщается, что данное решение было принято в соответствии с рекомендацией международного редакционного совета из-за возможных санкций к телеканалу, возможного открытия уголовных дел за анонсирование ленты Стоуна, а также в целях безопасности журналистов телеканала.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля полиция начала расследовать как террористический акт выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина".

Тем временем нашли гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".

Согласно анонсу канала, в фильме поднимаются аспекты "Революции достоинства", войны на Донбассе, вмешательства Украины в американские выборы 2016 года, захвата украинских моряков возле Керченского пролива и других важных страниц истории последних лет.