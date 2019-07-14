Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе средств массовой информации Арлем Дезир осудил обстрел здания телеканала "112 Украина" 13 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.\r\n"Я осуждаю нападение на здание канала "112 Украина" в Киеве. Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия", - цитируются в нем слова Дезира.\r\nОн также призвал тщательно расследовать это нападение, отметив при этом быстрый оклик правоохранительных органов на событие.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 3:40 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета офис телеканала "112 Украина", повредив фасад здания.\r\nПострадавших нет.\r\nПолиция начала расследовать обстрел как террористический акт.\r\nТакже международный редакционный совет "112 Украина" отреагировал на теракт против телеканала. Кроме того, был найден гранатомет, из которого сделали выстрел по зданию телеканала "112".