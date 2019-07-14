Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе средств массовой информации Арлем Дезир осудил обстрел здания телеканала "112 Украина" 13 июля.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українськi Новини.

"Я осуждаю нападение на здание канала "112 Украина" в Киеве. Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия", - цитируются в нем слова Дезира.

Он также призвал тщательно расследовать это нападение, отметив при этом быстрый оклик правоохранительных органов на событие.

Как сообщали Українськi Новини, в 3:40 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета офис телеканала "112 Украина", повредив фасад здания.

Пострадавших нет.

Полиция начала расследовать обстрел как террористический акт.

Также международный редакционный совет "112 Украина" отреагировал на теракт против телеканала. Кроме того, был найден гранатомет, из которого сделали выстрел по зданию телеканала "112".