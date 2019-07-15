США надеются на тщательное расследование обстрела офиса "112 Украина"

Посольство США в Украине надеется на тщательное расследование выстрела из гранатомета в здание телеканала "112 Украина".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - написано в нем.

Ведомство также заявило, что физические нападения на любых журналистов и офисы СМИ являются недопустимыми.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля полиция начала расследовать как террористический акт выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина".

Тем временем, нашли гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".