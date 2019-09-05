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05 вересня 2019, четвер, 18:56 32
Політика 2019-09-06T20:30:10+03:00
Українські Новини
Поліція заблокувала офіс "Укренерго"

Поліція заблокувала офіс "Укренерго"

Укренерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo
Укренерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Співробітники Національної поліції в четвер заблокували офіс національної енергетичної компанії "Укренерго".

Про це Українським Новинам повідомили в компанії.

"Наш офіс заблокований", - повідомили в компанії.

Зазначається, що поліція не випускає співробітників "Укренерго" з будівлі.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції в четвер проводили обшуки в будинках 5 керівників національної енергетичної компанії "Укренерго".

Також співробітники Національної поліції в четвер проводять обшуки в центральному офісі національної енергетичної компанії "Укренерго" у справі про присвоєння понад 40 млн гривень коштів

Раніше національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) наклала на національну енергетичну компанію "Укренерго" штраф у сумі 1,7 млн гривень за порушення ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

"Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

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