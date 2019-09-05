Поліція заблокувала офіс "Укренерго"

Співробітники Національної поліції в четвер заблокували офіс національної енергетичної компанії "Укренерго".

Про це Українським Новинам повідомили в компанії.

"Наш офіс заблокований", - повідомили в компанії.

Зазначається, що поліція не випускає співробітників "Укренерго" з будівлі.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції в четвер проводили обшуки в будинках 5 керівників національної енергетичної компанії "Укренерго".

Також співробітники Національної поліції в четвер проводять обшуки в центральному офісі національної енергетичної компанії "Укренерго" у справі про присвоєння понад 40 млн гривень коштів

Раніше національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) наклала на національну енергетичну компанію "Укренерго" штраф у сумі 1,7 млн гривень за порушення ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

"Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.