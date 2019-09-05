Коболєв продає бізнес в Єгипті

Голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв має намір продати свої активи в Єгипті в той час, як Президента Володимира Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"У нашому розпорядженні є документ, згідно з яким у 2019 році НАК "Нафтогаз України" планує продати свої активи в країні фараонів", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що від продажу інвестиційних активів "Нафтогаз" планує отримати 100 млн доларів. НАК вів підрахунки з урахуванням курсу долара 28,2 гривень та в гривневому еквіваленті компанія планує отримати 2,82 млрд за продаж активів в Єгипті.

Крім того, компанія планує у 1-3 кварталі 2019 року отримати 1,533 млрд гривень від реалізації інвестиційних проектів в Єгипті.

Як повідомляли Українські Новини, всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, чим вивели преміями Коболєв і компанія.

Тим часом бонуси голови НАКу Коболєва щодня обходяться бюджету держкомпанії як 1000 президентів Зеленських.