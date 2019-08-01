Все доходы от использования транспортной инфраструктуры принесли украинскому бюджету меньше, чем вывели премиями Коболев и компания

Доходы Госбюджета Украины от единого сбора за использование транспортной инфраструктуры (транзит, контроль за товарами, использование дорог и проч) оказались мизерными по сравнению с транзитным потенциалом страны. Такие выводы опубликовала у себя на странице по результатам аудита Счетная палата Украины.

Так, за весь 2017 год в Госбюджет от единого сбора составила 431 млн грн, за 2018 год – 919 млн грн. В первом квартале 2019 года получено 195 млн грн.

По подсчетам Счетной палаты, реально Украина получает от транспортной инфраструктуры лишь 0,1% бюджетных поступлений. "На протяжении 2017-2018 годов и 1 квартала 2019 года в Украине не создана эффективная система оплаты единого сбора с транспортных средств, который оплачивается в пунктах пропуска через государственную границу Украины. В связи с этим, поступления в госбюджет от использования иностранными перевозчиками и гражданами транспортной инфраструктуры Украины были незначительными и не составили весомой компенсации расходов государственного бюджета на восстановление автомобильных дорог Украины", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Насколько мизерными являются доходы от транспортной инфраструктуры для бюджета наглядно демонстрирует сравнение годовых поступлений (в 2018 году – 919 млн грн) с размерами только премиальных выплат, которые выписали себе в том же году в принадлежащем государству "Нафтогазе Украины" Андрей Коболев и еще несколько сотрудников.

Так, в НАКе были разделены 46,3 млн долларов в виде премии за выигранный в Стокгольмском арбитраже суд над "Газпромом". В пересчете на национальную валюту на тот момент, эта цифра составила 1,23 млрд грн, или почти 135% от всех транспортных транзитных поступлений государства. Только Коболев получил премию в 286,5 млн грн.

При этом, "выигранные" в суде 4,6 млрд долл так и не пришли в Украину, а россияне оспорили решение арбитража и сейчас рассмотрения продолжаются. О необходимости возврата премий Коболева и компании уже вслух говорило руководство Кабмина, а Генпрокуратура вела расследования обстоятельств начисления этой премии.

Между тем, уже европейские компании заявили об исключении подчиненной НАКу компании-транзитера "Укртрансгаз" из списка надежных партнеров. Сам "Укртрансгаз" заявил об отсутствии, в том числе по вине НАКа, технологического газа для поддержания нормального транзита. Ожидается прекращение транзита российского газа уже с начала 2020 года.