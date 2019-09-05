Аудит "Укроборонпрому" обійдеться у 29,3 млн гривень

Компанія "Бейкер Тіллі Україна" (Київ) виграла тендер на проведення аудиту державного концерну "Укроборонпром" за 29,336 млн гривень, який мав початися ще в квітні.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Предметом закупівлі є послуги незалежного аудиту Державного концерну "Укроборонпром" та її підприємств з залученням міжнародних експертів.

Термін поставки послуги - до 10 квітня 2021 року.

У торгах також брала участь компанія "Ернст енд Янг аудиторські послуги", яка запропонувала на торгах найнижчу ціну 32,5 млн гривень.

Згідно з даними державного реєстру юридичних осіб, керівником компанії-переможця є Олександр Почкун, а її кінцевими бенефіціарами Олександр Почкун і Сергій Кесарія.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня Кабінет Міністрів повторно виділив гроші на аудит державного концерну "Укроборонпром", який досі не розпочався збільшивши суму 32 млн гривень до 32,5 млн.

Тим часом Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса.