Аудит "Укроборонпрома" до сих пор не начался, несмотря на решение Кабмина

Государственный концерн "Укроборонпром", ставший фигурантом расследования о коррупции, не определил международного аудитора в отведенный Кабинетом Министров срок - до 25 мая.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба концерна.

"В мае Министерством экономического развития и торговли Украины разработан проект распоряжения Кабинета Министров Украины о выделении для Концерна 32,5 млн гривен, который Концерном было согласовано (с некоторыми замечаниями). На сегодня указанные средства еще не получены", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ответ на запрос Українських Новин Министерство экономического развития и торговли сообщило, что согласно протоколу №19 заседания Кабинета Министров от 15 мая 2019 года "Укроборонпрому" было поручено в 10-дневный срок завершить проведение переговорных процедур по определению аудиторской компании для осуществления публичного финансового аудита концерна.

Агентство направило запрос в "Укрборонпром" относительно того, какая международная компания избрана для проведения аудита и какая стоимость услуг международной аудиторской компании.

Исходя из ответа, по состоянию на 3 июня аудитор не определен.

При этом в пресс-службе отметили, что в системе Prozzoro в 2017 году был объявлен тендер на проведение осмотра концерна на общую сумму в 130 млн гривен.

"Укроборонпром" неоднократно обращался к правительству с просьбой выделить указанную сумму, однако до последнего времени этот вопрос оставался нерешенным.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома".

17 апреля он заявил, что аудит запущен, принято решение правительство о его финансировании, и к аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний.

Однако решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" Кабмин принял только 22 мая.