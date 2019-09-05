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05 вересня 2019, четвер, 17:13 51
Політика 2019-09-06T11:00:06+03:00
Українські Новини
Звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі

Звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі

Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода

У міжнародній спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, прокоментували звільнення з-під варти колишнього начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, який є свідком у справі про катастрофу літака рейсу MH17 Malaysia Airlines.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити", - зазначила прес-секретар JIT Брехтье ван де Мосдейк.

При цьому, за її словами, рішення у справі катастрофи рейсу МН17 не вплине.

"Це не означає, що розслідування буде зупинено, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити", - зазначила Мосдейк.

Також прес-секретар поки відмовилася відповісти на питання, чи допитували слідчі JIT бойовика Цемаха після того, як спецслужби України його затримали його на окупованій території Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, Нідерланди планували допитати фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха.

Також депутати Європейського парламенту в листі звернулися до президента Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

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