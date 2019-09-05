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05 вересня 2019, четвер, 15:55 37
Економіка 2019-09-06T16:45:09+03:00
Українські Новини
Україна відновлює постачання фруктів і овочів в ЄС

Україна відновлює постачання фруктів і овочів в ЄС

Яблука. Фото: pixabay
Яблука. Фото: pixabay

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів заявила про відновлення експорту фруктів і овочів в країни Європейського Союзу, оскільки в 2019 вперше за 3 роки ціни на яблука впали і Україна готувалася до рекордного експорту.

Про це повідомив директор департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва Держпродспоживслужби Андрій Челомбітко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В результаті проведеної роботи Держпродспоживслужби з Європейською комісією про надання безперешкодного експорту фруктів і овочів, визначених директивою Ради ЄС, Україну включено до списку країн, які можуть експортувати фрукти і овочі в ЄС", - написав він.

Зазначається, що йдеться про яблука, груші, сливи, перець, паслін, томати і баклажани.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів заявила, що до неї не надходили звернення від експортерів фруктів і овочів щодо проблем з поставками продукції в ЄС.

Українська плодоовочева асоціація (УПОА) заявляє, що країни Європейського Союзу призупинили імпорт ряду української плодоовочевої продукції в зв'язку зі набуттям чинності відповідної директиви ЄС.

Згідно з директивою, з 1 вересня всі країни, що не входять в ЄС, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків виявлення певних карантинних організмів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна отримала право експорту м'яса птиці і яєць в Сінгапур. Також Україна буде експортувати яблука в Індії.

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