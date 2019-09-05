Гонтарева записала відеозвернення з лікарні в Лондоні

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва надіслала журналістам фото і відео з лікарні, які підтверджують те, що вона зазнала травми через ДТП в Лондоні.\r\nВідео оприлюднило видання "НВ Бізнес".\r\n"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з тяжкими травмами, на мою родину сьогодні сталася атака. Сьогодні о першій ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком у центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева", — повідомила екс-глава НБУ журналістам.\r\nВалерія Гонтарєва. Фото: НВ\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OqEUTJk1BGg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nТим часом, правоохоронні органи не змогли здійснити силовий привід Гонтаревої на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) через її відсутність в країні.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Не доправили (на допит)", - сказав він.\r\nЗа його словами, силовий привід мав відбутися 4 вересня, проте через її відсутність в Україні рішення суду про силовий привід не вдалося виконати.\r\nНайближчим часом ДБР ухвалить рішення про подальші заходи щодо Гонтаревої.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтарєвої.\r\nРаніше суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтарєвої.