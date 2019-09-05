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05 вересня 2019, четвер, 15:15 56
Політика 2019-09-06T13:15:09+03:00
Українські Новини
Гонтарева записала відеозвернення з лікарні в Лондоні

Гонтарева записала відеозвернення з лікарні в Лондоні

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва надіслала журналістам фото і відео з лікарні, які підтверджують те, що вона зазнала травми через ДТП в Лондоні.

Відео оприлюднило видання "НВ Бізнес".

"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з тяжкими травмами, на мою родину сьогодні сталася атака. Сьогодні о першій ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком у центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева", — повідомила екс-глава НБУ журналістам.

Валерія Гонтарєва. Фото: НВВалерія Гонтарєва. Фото: НВ

Тим часом, правоохоронні органи не змогли здійснити силовий привід Гонтаревої на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) через її відсутність в країні.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Не доправили (на допит)", - сказав він.

За його словами, силовий привід мав відбутися 4 вересня, проте через її відсутність в Україні рішення суду про силовий привід не вдалося виконати.

Найближчим часом ДБР ухвалить рішення про подальші заходи щодо Гонтаревої.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Гонтарєвої.

Раніше суд дав дозвіл ДБР на примусовий привід на допит Гонтарєвої.

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