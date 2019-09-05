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05 вересня 2019, четвер, 14:46 18
Життя 2019-09-06T13:30:08+03:00
Українські Новини
В кінці робочого тижня в Україні буде від +6 вночі до +30 вдень

В кінці робочого тижня в Україні буде від +6 вночі до +30 вдень

Осінь. Фото: pixabay.com
Осінь. Фото: pixabay.com

6 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, удень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях до +30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

5 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт принесе в Україну різке похолодання: синоптик попередила про зміну погоди.

Літо в Києві перевищила кліматичну норму майже на 3 градуси.

Крім того, згідно прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, з другого тижня очікуються дощі.

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