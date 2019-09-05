В кінці робочого тижня в Україні буде від +6 вночі до +30 вдень

6 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, удень +11...+16 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях до +30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n5 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт принесе в Україну різке похолодання: синоптик попередила про зміну погоди.\r\nЛіто в Києві перевищила кліматичну норму майже на 3 градуси.\r\nКрім того, згідно прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, з другого тижня очікуються дощі.