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05 вересня 2019, четвер, 14:40 34
Суспільство 2019-09-06T13:15:10+03:00
Українські Новини
Ведмідь, угорські вівці і пугачі: два зоопарку України домовилися про обмін тваринами

Ведмідь, угорські вівці і пугачі: два зоопарку України домовилися про обмін тваринами

Ведмідь. Фото: pixabay
Ведмідь. Фото: pixabay

Одеський зоопарк домовився з вінницьким зоопарком про обмін тваринами після того, як в одеському зоопарку народився єнот-полоскун.

Про це Українським Новинам повідомив представник зоопарку в Одесі.

Зокрема, в Одесу перевезуть самця бурого ведмедя, ламу і 2 угорських овець.

У зоопарк Вінниці перевезуть 2 пугачів, муфлона, лань і шотландського поні.

Раніше зоопарк Одеси передав Вінниці зебру.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко показав, як триває реконструкція першої черги столичного зоопарку. Також у Миколаївському зоопарку очікують приїзду двох слонів з Угорщини та Нідерландів.

Тим часом Супрун закликала не відвідувати контактні зоопарки. За її словами, спілкування з тваринами корисне, тільки якщо воно безпечне. Контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує. Також Раді пропонують заборонити контактні зоопарки і тварин у цирку.

Крім того, до Дня закоханих зоопарк Сіднея пропонував назвати найотруйнішу змію на честь колишнього партнера.

Раніше в одеському біопарку народилося жирафеня рідкісного виду.

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