Рада дозволить Антикорупційного суду розглядати виключно справи НАБУ і САП, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що Верховна Рада дозволить Вищому антикорупційного суду, який розпочав свою роботу 5 вересня, розглядати виключно справи, які розслідували Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), а не всі справи про корупцію.

Про це він повідомив з нагоди старту роботи Антикорупційного суду, передають Українські Новини.

"Є проблема, яку ми не встигли ще вирішити, - це питання з кордонами підсудності. Раніше дехто- не будемо згадувати прізвища - на законодавчому рівні постарався, щоб вашу роботу можна було заблокувати, заваливши тисячею дрібних справ. Хтось дуже хотів, щоб ви кожен день займалися справами, коли сільський голова не так витратив 200 гривень. Таких справ дуже багато, і це робилося, щоб дійсно гучні справи корупціонерів залишалися в тіні, в довгому ящику. Ми вже працюємо над цим питанням і будемо вам допомагати, в тому числі Верховна Рада на законодавчому рівні. Ми зробимо все. Я знаю, що ви очікуєте більше 200 гучних справ з розкраданням, з корупціонерами - топ-чиновниками, і ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи і всі ці люди дійсно були покарані", - сказав він.

Згідно закону, Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, у випадку якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (на даний момент – 968 тис. гривень).

З дня початку роботи суду корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, повинні бути передані в Антикорупційний суд.

Суд, крім того, буде розглядати клопотання НАБУ і САП.

Голова суду Олена Танасевич повідомила, що з місцевих загальних судів в антикорупційний суд має надійти понад 3 тис. справ, з яких тільки 190 - справи НАБУ і САП.

Зеленський назвав завданням Антикорупційного суду не просто покарання топ-корупціонерів, але й повернення громадянам віри в те, що в Україні є справедливість.

Як повідомляли Українські Новини, ремонт Антикорупційного суду обійшовся в 12 млн гривень. Тим часом в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.