Від початку року квартири у київських новобудовах здорожчали на 7%

У серпні порівняно з липнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 1,2%, або на 310 гривень, до 26 298 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

З початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 7%, порівняно з серпнем 2018 року - на 7,1%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в серпні порівняно з липнем середня ціна зросла на 0,2% до 20 256 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 0,3% до 24 112 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна збільшилася на 2,3% до 38 428 гривень/кв. м, а в преміум-класі - на 1,7% до 57 278 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 19% від загальної кількості, у Печерському та Шевченківському районах - по 13%, у Солом'янському – 14%, у Дарницькому – 12%.

Менша кількість новобудов пропонувалася у Дніпровському і Святошинському районах - по 7%, у Деснянському – 6%, в Оболонському - 5%, у Подільському районі – 4%.

У серпні були розпочаті або відновлені продажі квартир у 4 житлових комплексах.

Припинені або призупинені продажі в 6 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, у 1 півріччі в Україні було введено в експлуатацію близько 5 млрд кв. м житла.

За даними ЮНІСЕФ, понад третина молодих українців живуть з батьками.