В 1 полугодии ввод жилья в эксплуатацию вырос на половину

В Украине продолжают расти объемы сданного жилья: в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввод в эксплуатацию жилой недвижимости повысился на 50,6% до 4,911 млн кв. м.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українськi Новини.\r\nВ министерстве такой рост объемов ввода в эксплуатацию связывают с принятым в 2018 году законом о строительной амнистии, который разрешил узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедуре.\r\nТак, за 1-е полугодие были введены в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 369,1 тыс. кв. м, что на 89% больше по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.\r\nВ городах было принято в эксплуатацию 2,887 млн кв. м жилья (58,8% от общего количества), в сельской местности - 2,024 млн кв. м (41,2%).\r\n42% от общего объема жилья было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 58% - в индивидуальных домах.\r\nЛидерами по объему введенного в эксплуатацию жилья в январе-марте стали Киевская (684,3 тыс. кв. м), Львовская (632,9 тыс. кв. м), Одесская (474,8 тыс. кв. м) и Ивано-Франковская (431,6 тыс. кв. м) области, а также Киев (430,6 тыс. кв. м).\r\nКак сообщали Українськi Новини, председатель Госархстройинспекции Кузьмин не прошел испытательный срок.\r\nВ 2018 ввод в эксплуатацию жилья снизился на 14,9% до 8,7 млн кв. м.