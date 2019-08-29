В 1 полугодии ввод жилья в эксплуатацию вырос на половину

В Украине продолжают расти объемы сданного жилья: в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввод в эксплуатацию жилой недвижимости повысился на 50,6% до 4,911 млн кв. м.

Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українськi Новини.

В министерстве такой рост объемов ввода в эксплуатацию связывают с принятым в 2018 году законом о строительной амнистии, который разрешил узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедуре.

Так, за 1-е полугодие были введены в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 369,1 тыс. кв. м, что на 89% больше по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.

В городах было принято в эксплуатацию 2,887 млн кв. м жилья (58,8% от общего количества), в сельской местности - 2,024 млн кв. м (41,2%).

42% от общего объема жилья было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 58% - в индивидуальных домах.

Лидерами по объему введенного в эксплуатацию жилья в январе-марте стали Киевская (684,3 тыс. кв. м), Львовская (632,9 тыс. кв. м), Одесская (474,8 тыс. кв. м) и Ивано-Франковская (431,6 тыс. кв. м) области, а также Киев (430,6 тыс. кв. м).

Как сообщали Українськi Новини, председатель Госархстройинспекции Кузьмин не прошел испытательный срок.

В 2018 ввод в эксплуатацию жилья снизился на 14,9% до 8,7 млн кв. м.