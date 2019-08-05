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05 августа 2019, понедельник, 10:23 305
Недвижимость 2019-08-05T13:00:04+03:00
Українські Новини
В июле квартиры в новостройках Киева подорожали на 0,9%

В июле квартиры в новостройках Киева подорожали на 0,9%

Новостройки. Фото: hyser.com.ua
Новостройки. Фото: hyser.com.ua

В июле по сравнению с июнем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9%, или на 220 гривен, до 25 988 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 5,7%, по сравнению с июлем 2018 года - на 9,7%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в июле по сравнению с июнем средняя цена выросла на 1,3% до 20 207 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,5% до 24 050 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена снизилась на 0,9% до 37 563 гривен/кв. м, а в премиум-классе - выросла на 0,1% до 56 342 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 19% от общего количества, в Печерском - 14%, в Соломенском и Шевченковском районах – по 13%, в Дарницком – 12%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском районе - 7%, в Святошинском и Деснянском – по 6%, в Оболонском и Подольском районах – по 5%.

В июле были начаты или восстановлены продажи квартир в 2 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 6 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, до конца года ожидается дальнейшее подорожание квартир в новостройках.

В 1 квартале 2019 года в Украине было введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья.

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