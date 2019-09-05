Бабине літо змінить атмосферний фронт: синоптик дала оптимістичний прогноз

У четвер, 5 вересня атмосферний фронт з холодом і дощем, який прийшов в Україну, піде на схід.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами синоптика, західна і північна частини країни звільняться від дощів, а температура повітря вдень підвищиться до +22 +26 градусів.

А ось на сході, півдні й у центральних областях пройдуть періодичні дощі і трохи посвіжіє, до + 25 + 29 градусів, десь ще затримається +30 градусів.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

У Києві в четвер буде без опадів, вдень очікується близько +23 +24 градусів.

"Так що не хнюпимо ніс, молоде бабине літо і самі баби ще можуть бути ого-го", - написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт принесе в Україну різке похолодання: синоптик попередила про зміну погоди.

Літо в Києві перевищило кліматичну норму майже на 3 градуси.

Крім того, згідно прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, з другого тижня очікуються дощі.