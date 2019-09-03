ЦВК у тестовому режимі запустив новий сайт, адаптований до смартфонів

Центральна виборча комісія (ЦВК) запустила новий офіційний веб-сайт комісії в тестовому режимі після того, як завершила реєстрацію депутатів Ради.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\n3 вересня ЦВК у тестовому режимі запустила новий сайт, який повністю замінить попередній, який було створено в 2004 році.\r\nСайт, розміщений на основному домені https:\/\/www.cvk.gov.ua\/, стане основним каналом комунікації з громадянами.\r\nПовідомляється, що структура нового ресурсу передбачає більш зручний доступ до основних розділів інформації, які містилися і в попередній версії.\r\nКрім інформації про комісію та її діяльність, користувачі зможуть знайти відповідні нормативні акти, дізнатися будь-яку інформацію про вибори, направити електронне звернення і т.д.\r\nІнтерфейс сайту адаптовано до всіх мобільних пристроїв.\r\nНовий сайт ЦВК розробники створили за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).\r\nНайближчим часом сайт буде працювати в тестовому режимі, щоб користувачі могли повідомляти про проблеми в його роботі й допомагати покращувати ресурс.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр міністром з цифрової трансформації призначений Федоров. Раніше радник Зеленського заявив про плани з цифровізації галузей економіки.