ЦВК у тестовому режимі запустив новий сайт, адаптований до смартфонів

Центральна виборча комісія (ЦВК) запустила новий офіційний веб-сайт комісії в тестовому режимі після того, як завершила реєстрацію депутатів Ради

Про це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

3 вересня ЦВК у тестовому режимі запустила новий сайт, який повністю замінить попередній, який було створено в 2004 році.

Сайт, розміщений на основному домені https://www.cvk.gov.ua/, стане основним каналом комунікації з громадянами.

Повідомляється, що структура нового ресурсу передбачає більш зручний доступ до основних розділів інформації, які містилися і в попередній версії.

Крім інформації про комісію та її діяльність, користувачі зможуть знайти відповідні нормативні акти, дізнатися будь-яку інформацію про вибори, направити електронне звернення і т.д.

Інтерфейс сайту адаптовано до всіх мобільних пристроїв.

Новий сайт ЦВК розробники створили за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

Найближчим часом сайт буде працювати в тестовому режимі, щоб користувачі могли повідомляти про проблеми в його роботі й допомагати покращувати ресурс.

Як повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр міністром з цифрової трансформації призначений Федоров. Раніше радник Зеленського заявив про плани з цифровізації галузей економіки.