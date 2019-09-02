ЦИК зарегистрировал 5 новых депутатов Рады вместо ушедших в Кабмин

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), которая ранее завершила регистрацию депутатов Рады, признала избранными и зарегистрировала 5 депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" вместо депутатов, избранных министрами Кабинета Министров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передают Українські Новини.

ЦИК признал избранными депутатами Рады следующих по очередности кандидатов в избирательном списке "Слуги народа": Анатолия Остапенко (51 год, директор юридической фирмы "Альфаюрконсалтинг"), Татьяну Цыбу (42 года, пресс-секретарь "Слуги народа"), Ивана Калаура (51 год, заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Тернопольского национального экономического университета), Юлию Гришину (41 год, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Т. Шевченко) и Ольгу Руденко (40 лет, менеджер по маркетингу "Квартала 95").

Раньше Українськi Новини писали, где "Слуга народа" собирается проводить заседания фракции.

Тем временем для нардепов купили значки в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны.