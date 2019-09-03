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03 вересня 2019, вівторок, 12:33 16
Суспільство 2019-09-03T13:30:03+03:00
Українські Новини
Через отруєння шаурмою під Одесою в лікарні перебувають 18 осіб, серед них четверо дітей

Через отруєння шаурмою під Одесою в лікарні перебувають 18 осіб, серед них четверо дітей

18 людей продовжують перебувати на лікуванні у лікарні через отруєння шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району (Одеська область).

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.

Серед госпіталізованих – четверо дітей.

Наразі з хворими проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Ще 5 осіб лікуються амбулаторно.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано через отруєння шаурмою в Києві.

Також в Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.

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