Через отруєння шаурмою під Одесою в лікарні перебувають 18 осіб, серед них четверо дітей

18 людей продовжують перебувати на лікуванні у лікарні через отруєння шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району (Одеська область).

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.

Серед госпіталізованих – четверо дітей.

Наразі з хворими проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Ще 5 осіб лікуються амбулаторно.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано через отруєння шаурмою в Києві.

Також в Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.