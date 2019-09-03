Через отруєння шаурмою під Одесою в лікарні перебувають 18 осіб, серед них четверо дітей

18 людей продовжують перебувати на лікуванні у лікарні через отруєння шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району (Одеська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.\r\nСеред госпіталізованих – четверо дітей.\r\nНаразі з хворими проводиться комплекс протиепідемічних заходів.\r\nЩе 5 осіб лікуються амбулаторно.\r\nРозпочато розслідування за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано через отруєння шаурмою в Києві.\r\nТакож в Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.