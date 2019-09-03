Слідом за Instagram Facebook хоче скасувати від лайків

Соціальна мережа Facebook роздумує про відмову від лайків вслід за їх скасуванням в Instagram.

Про це пише Ain з посиланням на TechCrunch.

Крім того, ці плани підтверджує код Android-клієнта соцмережі — в ньому дослідниця Джейн Вонг знайшла прототип відображення постів без лічильника.

Після цього, у Facebook підтвердили, що соцмережа придивляється до такого сценарію. Але зазначили, що офіційне тестування ще не почалося.

У свою чергу Instagram, що належить Facebook вже приховав лайки в 7 країнах — користувачі бачать лише кілька спільних друзів, які відзначили публікацію. Повна статистика доступна тільки власникові облікового запису.

У Facebook відмовилися розкривати результати цього тестування і не розповіли, коли чекати глобального впровадження цієї функції. На думку TechCrunch, лайки будуть приховувати поступово, а якщо це дуже нашкодить виручці і зачепить користувачів повернуть назад.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування.

Крім того, реальний вплив соціальних мереж на підлітків і почуття задоволеності від життя є мінімальним.