Соцсети почти не влияют на удовлетворенность молодежи жизнью, - исследование

Реальное влияние социальных сетей на подростков и их чувство удовлетворенности от жизни является минимальным. Об этом говорится в исследовании, в котором приняли участие около 12 000 несовершеннолетних из Великобритании, сообщает "BBC Украина".\r\nПо словам авторов исследования, их работа является глубже и надежнее, чем похожие работы их коллег.\r\nОни также призвали крупные интернет-компании обнародовать данные о том, как люди используют социальные сети - это помогло бы лучше понять масштабы влияния технологий на жизнь подростков.\r\nИсследование, опубликованное в журнале PNAS, имело целью понять, испытывают лт подростки, которые используют соцсети чаще других, меньшую удовлетворенность от жизни.\r\nПрофессор Эндрю Пржибильски и Эми Орбен, исследовательница из Оксфордского университета, говорят, что все предыдущие исследования основывались на недостаточном количестве доказательств, не давали полной картины.\r\nНовое исследование, говорят они, доказывает: большинство взаимосвязей между использованием соцсетей и чувством удовлетворенности от жизни играют очень небольшую роль.\r\n"99,75% ощущение удовлетворенности жизнью не имеет никакого отношения к социальным сетям", - уверяет профессор Пржибильски.\r\nИсследование продолжалось с 2009 по 2017 год, ученые опросили тысячи подростков в возрасте от 10 до 15 лет.\r\nВ них интересовались, в частности, как часто они пользуются соцсетями и просили оценить, насколько они удовлетворены различными аспектами своей жизни.\r\n"Родителям не стоит беспокоиться из-за того, как много времени подростки проводят в соцсетях. Мы зациклены на этом, но нам надо уделять этому меньше внимания, - добавляет Пржибильски.\r\nНесмотря на это, исследователи все же уверены, что выявить, как соцсети негативно влияют на самочувствие даже небольшого количества подростков - сверхважно.\r\nВ ближайшее время они планируют встретиться с представителями крупнейших соцсетей и договориться о сотрудничестве, которое помогло бы это выяснить.\r\nСоавторка исследования Эми Орбен считает, что интернет-компании обязаны поделиться данными о поведении своих пользователей.\r\n"Доступ к этим данным - это ключ к тому, чтобы понять, как соцсети влияют на жизнь молодежи", - говорит она.\r\nКак сообщали Українські Новини, Супрун в Facebook рассказала о последствиях "лайкозависимости" для здоровья и пользе реального общения.\r\nРанее Минздрав заявил, что зависимость от гаджетов и соцсетей может привести к тревожности и депрессии.\r\nТакже ученые выяснили, какие люди наиболее зависимы от соцсетей.