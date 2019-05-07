подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
07 мая 2019, вторник, 22:42 16
Наука 2019-05-07T22:46:39+03:00
Українські Новини
Соцсети почти не влияют на удовлетворенность молодежи жизнью, - исследование

Соцсети почти не влияют на удовлетворенность молодежи жизнью, - исследование

Подростки с телефонами. Фото: pixabay
Подростки с телефонами. Фото: pixabay

Реальное влияние социальных сетей на подростков и их чувство удовлетворенности от жизни является минимальным. Об этом говорится в исследовании, в котором приняли участие около 12 000 несовершеннолетних из Великобритании, сообщает "BBC Украина".

По словам авторов исследования, их работа является глубже и надежнее, чем похожие работы их коллег.

Они также призвали крупные интернет-компании обнародовать данные о том, как люди используют социальные сети - это помогло бы лучше понять масштабы влияния технологий на жизнь подростков.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, имело целью понять, испытывают лт подростки, которые используют соцсети чаще других, меньшую удовлетворенность от жизни.

Профессор Эндрю Пржибильски и Эми Орбен, исследовательница из Оксфордского университета, говорят, что все предыдущие исследования основывались на недостаточном количестве доказательств, не давали полной картины.

Новое исследование, говорят они, доказывает: большинство взаимосвязей между использованием соцсетей и чувством удовлетворенности от жизни играют очень небольшую роль.

"99,75% ощущение удовлетворенности жизнью не имеет никакого отношения к социальным сетям", - уверяет профессор Пржибильски.

Исследование продолжалось с 2009 по 2017 год, ученые опросили тысячи подростков в возрасте от 10 до 15 лет.

В них интересовались, в частности, как часто они пользуются соцсетями и просили оценить, насколько они удовлетворены различными аспектами своей жизни.

"Родителям не стоит беспокоиться из-за того, как много времени подростки проводят в соцсетях. Мы зациклены на этом, но нам надо уделять этому меньше внимания, - добавляет Пржибильски.

Несмотря на это, исследователи все же уверены, что выявить, как соцсети негативно влияют на самочувствие даже небольшого количества подростков - сверхважно.

В ближайшее время они планируют встретиться с представителями крупнейших соцсетей и договориться о сотрудничестве, которое помогло бы это выяснить.

Соавторка исследования Эми Орбен считает, что интернет-компании обязаны поделиться данными о поведении своих пользователей.

"Доступ к этим данным - это ключ к тому, чтобы понять, как соцсети влияют на жизнь молодежи", - говорит она.

Как сообщали Українські Новини, Супрун в Facebook рассказала о последствиях "лайкозависимости" для здоровья и пользе реального общения.

Ранее Минздрав заявил, что зависимость от гаджетов и соцсетей может привести к тревожности и депрессии.

Также ученые выяснили, какие люди наиболее зависимы от соцсетей.

Больше новостей о: Здоровье Социальные сети Подростки смартфоны ученые исследования влияние на жизнь человека Гаджеты

Архив
Новости
Порошенко подписал указ о создании рабочей группы по укреплению обороноспособности Украины 22:54
Соцсети почти не влияют на удовлетворенность молодежи жизнью, - исследование 22:42
Турка посадили на 4 года за смерть молодой девушки под Запорожьем 22:13
Школьный автобус. Фото: полиция
Грузовик "влетел" в школьный автобус на Волыни, один человек погиб 22:02
Ребенок появился в особенное время: как королевская семья поздравляет Маркл и принца Гарри 21:46
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok