Соцсети почти не влияют на удовлетворенность молодежи жизнью, - исследование

Реальное влияние социальных сетей на подростков и их чувство удовлетворенности от жизни является минимальным. Об этом говорится в исследовании, в котором приняли участие около 12 000 несовершеннолетних из Великобритании, сообщает "BBC Украина".

По словам авторов исследования, их работа является глубже и надежнее, чем похожие работы их коллег.

Они также призвали крупные интернет-компании обнародовать данные о том, как люди используют социальные сети - это помогло бы лучше понять масштабы влияния технологий на жизнь подростков.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, имело целью понять, испытывают лт подростки, которые используют соцсети чаще других, меньшую удовлетворенность от жизни.

Профессор Эндрю Пржибильски и Эми Орбен, исследовательница из Оксфордского университета, говорят, что все предыдущие исследования основывались на недостаточном количестве доказательств, не давали полной картины.

Новое исследование, говорят они, доказывает: большинство взаимосвязей между использованием соцсетей и чувством удовлетворенности от жизни играют очень небольшую роль.

"99,75% ощущение удовлетворенности жизнью не имеет никакого отношения к социальным сетям", - уверяет профессор Пржибильски.

Исследование продолжалось с 2009 по 2017 год, ученые опросили тысячи подростков в возрасте от 10 до 15 лет.

В них интересовались, в частности, как часто они пользуются соцсетями и просили оценить, насколько они удовлетворены различными аспектами своей жизни.

"Родителям не стоит беспокоиться из-за того, как много времени подростки проводят в соцсетях. Мы зациклены на этом, но нам надо уделять этому меньше внимания, - добавляет Пржибильски.

Несмотря на это, исследователи все же уверены, что выявить, как соцсети негативно влияют на самочувствие даже небольшого количества подростков - сверхважно.

В ближайшее время они планируют встретиться с представителями крупнейших соцсетей и договориться о сотрудничестве, которое помогло бы это выяснить.

Соавторка исследования Эми Орбен считает, что интернет-компании обязаны поделиться данными о поведении своих пользователей.

"Доступ к этим данным - это ключ к тому, чтобы понять, как соцсети влияют на жизнь молодежи", - говорит она.

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