Супрун в Facebook рассказала о последствиях "лайкозависимости" для здоровья и пользе реального общения

Общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости, имеют гораздо больше преимуществ, чем общение в социальных сетях.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

Так Супрун высказалась об инициативе Instagram отказаться от показа лайков ради психического здоровья пользователей.

"В последнее время эксперты много говорят о вреде социальных сетей для здоровья. К примеру, о том, что они делают людей более одинокими. Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни", - рассказала Супрун.

Также, по словам и.о. министра, исследования подтвержают появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии после взаимодействий в соцсетях. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.

Кроме того, Супрун назвала 5 фактов о "лайкозависимости" и рассказала о ее влияние на здоровье:

Получить лайк - один из весомых мотиваторов любой деятельности во многих соцсетях. Лайки являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Многие также ищут ощущение поддержки, когда публикуют в социальных сетях. Инвестиция во взаимоотношения в виде того же лайка, увеличивает ощущение поддержки. Такие проявления внимания наиболее эффективны, когда адресованы нам от близких нам людей. В одном из опросов среди подростков, Instagram был признан платформой, имеющий наибольшее негативное влияние на психическое здоровье. Они считают, что эта социальная сеть связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием и страхом упущенных возможностей - ощущением, что нужно всегда оставаться на связи, чтобы ничего не пропустить. В том числе они достаточно много переживали, сколько лайков получат их фото. Фото в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания относительно своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке. Именно Instagram, где персональные фотографии занимают центральное место среди контента, сильно влияет на появление таких ощущений. Ученые также отмечают, что такие "вознаграждения" как лайк или комментарий стимулируют выработку дофамина, как и другие приятные для нас вещи. Впрочем, в социальных сетях мы получаем как положительные, так и отрицательные "вознаграждения", что, безусловно, повлияет на психическое здоровье.

"Помните, иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости. Поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах", - резюмировала и.о. министра.

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