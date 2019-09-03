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03 вересня 2019, вівторок, 10:54 13
Економіка 2019-09-03T11:30:02+03:00
Українські Новини
Скасування мораторію на продаж землі: фермерам будуть компенсувати процентну ставку за кредитами

Скасування мораторію на продаж землі: фермерам будуть компенсувати процентну ставку за кредитами

Поле Фото: ulf.com.ua
Поле Фото: ulf.com.ua

Кабінет Міністрів має намір створити спеціальний фонд для компенсації відсоткової ставки за кредитами фермерам для купівлі землі після скасування мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова в прямому ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Це буде фонд, який буде створено частково за державні кошти, частково там будуть кошти наших міжнародних партнерів, ми сподіваємося, що буде працювати з усіма банками України для того, щоб компенсувати... кредитну ставку", - сказала вона.

Маркарова заявила, що кредит фермерам має обходитися дешевше, ніж для бізнесу загалом у 2020 році.

Зазначається, що програма кредитування вже буде передбачена в проєкті державного бюджету на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

Раніше Зеленський прогнозував, що до кінця поточного року буде проведена земельна реформа, а з 2020 року буде запущено ринок землі в той час, як у Зеленського ще в липні почали готувати скасування мораторію на продаж землі до кінця 2019 року.

 

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